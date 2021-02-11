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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Суд отменил переименование проспекта Бандеры — теперь он Московский

Проспекту Бандеры вернут прежнее название — Московский проспект. Соответствующее решение принял Окружной административный суд города Киева 28 января.

проспект Бандери, проспект Московський

Организация Общественный контроль и порядок стала истцом по решению городского совета о переименовании улиц. Административный суд удовлетворил иск, отменив переименование.

Таким образом пять улиц Киева снова получат прежние названия:

  • проспект Бандеры — проспект Московский;
  • переулок Евгения Гуцало — переулок Кутузова;
  • улица Януша Корчака — улица Баумана;
  • улица Генерала Алмазова — улица Кутузова;
  • улица Емельяна-Павленко — улица Суворова.

Решение вступит в силу через 30 дней после объявления. Кроме того, суд решил взыскать из средств областного совета в пользу организации-истца 689 грн.

Киевская городская администрация отреагировала на решение ОАСК — власть готовит апелляционную жалобу.

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В июне 2019 года Окружной административный суд также пытался отменить переименование проспекта Бандеры. Однако впоследствии административный суд признал решение незаконным.

Источник: Окружной административный суд города Киева

Фото: УНИАН

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