Проспекту Бандеры вернут прежнее название — Московский проспект. Соответствующее решение принял Окружной административный суд города Киева 28 января.
Организация Общественный контроль и порядок стала истцом по решению городского совета о переименовании улиц. Административный суд удовлетворил иск, отменив переименование.
Таким образом пять улиц Киева снова получат прежние названия:
- проспект Бандеры — проспект Московский;
- переулок Евгения Гуцало — переулок Кутузова;
- улица Януша Корчака — улица Баумана;
- улица Генерала Алмазова — улица Кутузова;
- улица Емельяна-Павленко — улица Суворова.
Решение вступит в силу через 30 дней после объявления. Кроме того, суд решил взыскать из средств областного совета в пользу организации-истца 689 грн.
Киевская городская администрация отреагировала на решение ОАСК — власть готовит апелляционную жалобу.
В июне 2019 года Окружной административный суд также пытался отменить переименование проспекта Бандеры. Однако впоследствии административный суд признал решение незаконным.