Проспекту Бандери повернуть колишню назву – Московський проспект. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня.

Організація Громадський контроль та порядок стала позивачем щодо рішення міської ради щодо перейменування вулиць. Адміністративний суд задовольнив позов, скасувавши перейменування.

Таким чином п’ять вулиць Києва знову отримають колишні назви:

проспект Бандери – проспект Московський;

провулок Євгена Гуцала – провулок Кутузова;

вулиця Януша Корчака – вулиця Баумана;

вулиця Генерала Алмазова – вулиця Кутузова;

вулиця Омеляна-Павленка – вулиця Суворова.

Рішення набуде чинності за 30 днів після оголошення. Крім того, суд вирішив стягнути з коштів Київської міської Ради на користь організації-позивача 689 грн.

Київська міська адміністрація відреагувала на рішення ОАСК – влада готує апеляційну скаргу.

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У червні 2019 року Окружний адміністративний суд також намагався скасувати перейменування проспекту Бандери. Однак згодом адміністративний суд визнав рішення незаконним.

Джерело: Окружний адміністративний суд міста Києва