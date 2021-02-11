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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Вирастюк стал кандидатом в нардепы от Слуги народа

Украинского спортсмена Василия Вирастюка выдвинули кандидатом в депутаты от партии Слуга народа на довыборах в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области.

василь вірястюк

Об этом сообщила народный депутат от фракции Евгения Кравчук. Она отметила, что Василий Вирастюк родился и вырос в Ивано-Франковске. Сейчас он занимается реабилитацией ветеранов АТО/ООС и теперь хочет помогать им на государственном уровне.

В то же время в округе №50 в городе Покровск Донецкой области кандидатом в нардепы Cлуга народа выдвинула председателя районной государственной администрации Андрея Бондаренко.

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Довыборы в Верховную Раду IX созыва назначены на 28 марта 2021 года. В этот день голосование пройдет в 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области.

Их назначили из-за того, что народный депутат Зиновий Андрийович, который выиграл выборы в этом округе от партии Слуга народа, в ноябре прошлого года сложил полномочия.

Поскольку во время местных выборов в октябре 2020 года был избран мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

Фото: Евгения Кравчук

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