Українського спортсмена Василя Вірастюка можуть висунути кандидатом у депутати від партії Слуга народу на довиборах у Верховну Раду на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура не зміг точно підтвердити інформацію, але і заперечувати її не став. Також він зазначив, що на окрузі №50 в Донецькій області кандидатом стане представник виконавчої влади.

Його ім’я нардеп відмовився називати, але додав, що ця людина має досвід роботи у виконавчій владі.

Довибори до Верховної Ради IX скликання призначені на 28 березня 2021 року. У цей день голосування пройде у 87 виборчому окрузі в Івано-Франківській області.

Їх призначили через те, що народний депутат Зіновій Андрійович, який виграв вибори в цьому окрузі від партії Слуга народу, у листопаді минулого року склав повноваження.

Оскільки під час місцевих виборів у жовтні 2020 року його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

Фото: Василь Вірастюк