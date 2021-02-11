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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Вірастюк може стати кандидатом в нардепи від Слуги народу – ЗМІ

Українського спортсмена Василя Вірастюка можуть висунути кандидатом у депутати від партії Слуга народу на довиборах у Верховну Раду на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

василь вірастюк

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура не зміг точно підтвердити інформацію, але і заперечувати її не став.  Також він зазначив, що на окрузі №50 в Донецькій області кандидатом стане представник виконавчої влади.

Його ім’я нардеп відмовився називати, але додав, що ця людина має досвід роботи у виконавчій владі.

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Довибори до Верховної Ради IX скликання призначені на 28 березня 2021 року. У цей день голосування пройде у 87 виборчому окрузі в Івано-Франківській області.

Їх призначили через те, що народний депутат Зіновій Андрійович, який виграв вибори в цьому окрузі від партії Слуга народу, у листопаді минулого року склав повноваження.

Оскільки під час місцевих виборів у жовтні 2020 року його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

Фото: Василь Вірастюк

Джерело: Інтерфакс-Україна

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