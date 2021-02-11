Принятие Плана совместных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, который предложила украинская сторона в рамках Трехсторонней контактной группы, сможет приблизить встречу лидеров Нормандской четверки.
Об этом во время рабочего визита в Донецкую область 11 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки, — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, уже подготовлена последняя версия этого документа и отправлена всем сторонам.
Урегулирование ситуации на Донбассе
Документ План совместных шагов, который разработала украинская сторона в ТКГ, направлен на урегулирование ситуации на Донбассе.
Например, он предусматривает увеличение состава наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза.
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