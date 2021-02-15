Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты и меморандумы, общая сумма которых превышает $3 млрд. Это произошло во время официального визита украинской стороны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

О чем договорились Украина и ОАЭ

Сотрудничество над инвестиционными проектами . Фонд госимущества подписал меморандум с фондом Mubadala, по которому ОАЭ будет участвовать в программе приватизации государственного имущества.

. Фонд госимущества подписал меморандум с фондом Mubadala, по которому ОАЭ будет участвовать в программе приватизации государственного имущества. Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting. На основе документа стороны будут совместно работать над платформой для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна.

на основе блокчейна. Сотрудничество в аграрной и оборонной сферах.

Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашения с ОАЭ — это важный шаг для инвестиций в Украину из Западной Азии.

14-15 февраля президент Украины подписал двусторонние документы с ОАЭ по ряду важных отраслей. В частности, речь идет о туризме, аграрной сфере, сотрудничество в борьбе с преступностью.

Подробнее о сделках между Украиной и ОАЭ читайте на Фактах ICTV.