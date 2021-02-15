Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты и меморандумы, общая сумма которых превышает $3 млрд. Это произошло во время официального визита украинской стороны во главе с президентом Владимиром Зеленским.
О чем договорились Украина и ОАЭ
- Сотрудничество над инвестиционными проектами. Фонд госимущества подписал меморандум с фондом Mubadala, по которому ОАЭ будет участвовать в программе приватизации государственного имущества.
- Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting. На основе документа стороны будут совместно работать над платформой для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна.
- Сотрудничество в аграрной и оборонной сферах.
Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашения с ОАЭ — это важный шаг для инвестиций в Украину из Западной Азии.
14-15 февраля президент Украины подписал двусторонние документы с ОАЭ по ряду важных отраслей. В частности, речь идет о туризме, аграрной сфере, сотрудничество в борьбе с преступностью.
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