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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты более чем на $3 млрд

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты и меморандумы, общая сумма которых превышает $3 млрд. Это произошло во время официального визита украинской стороны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленський в ОАЕ

О чем договорились Украина и ОАЭ

  • Сотрудничество над инвестиционными проектами. Фонд госимущества подписал меморандум с фондом Mubadala, по которому ОАЭ будет участвовать в программе приватизации государственного имущества.
  • Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting. На основе документа стороны будут совместно работать над платформой для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна.
  • Сотрудничество в аграрной и оборонной сферах.

Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашения с ОАЭ — это важный шаг для инвестиций в Украину из Западной Азии.

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14-15 февраля президент Украины подписал двусторонние документы с ОАЭ по ряду важных отраслей. В частности, речь идет о туризме, аграрной сфере, сотрудничество в борьбе с преступностью.

Подробнее о сделках между Украиной и ОАЭ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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