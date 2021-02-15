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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Україна та ОАЕ підписали меморандуми та контракти на понад $3 млрд

Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали контракти та меморандуми, загальна сума яких перевищує $3 млрд. Це сталося під час офіційного візиту української сторони на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський в ОАЕ

Про що домовились Україна та ОАЕ

  • Співпраця над інвестиційними проектами. Фонд держмайна підписав меморандум з фондом Mubadala, за яким ОАЕ братиме участь у програмі приватизації державного майна.
  • Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting. На основі документу сторони спільно працюватимуть над платформою для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну.
  •  Співпраця в аграрній та оборонній сферах.

Володимир Зеленський підкреслив, що угоди з ОАЕ – це важливий крок для інвестицій в Україну з Західної Азії.

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14-15 лютого президент України підписав двосторонні документи з ОАЕ щодо низки важливих галузей. Зокрема йдеться про туризм, аграрну сферу, співпрацю у боротьбі зі злочинністю.

Детальніше про угоди між Україною та ОАЕ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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