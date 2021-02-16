Подрыв трех военных на Донбассе: президент дал 10 дней на расследование трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в ОАЭ провел ночное совещание, во время которого дал 10 дней на расследование подрыва трех украинских военных на Донбассе и поручил проверить все взрывные устройства в зоне проведения ООС.

Утром 14 февраля около 9.30 капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62. Военных не смогли спасти.

Рассматривают три основные причины трагедии: нарушение правил пользования взрывчаткой, теракт незаконных вооруженных формирований и небрежное отношение военнослужащих, которые не провели качественной организации службы.

Президент отметил, что до сих пор остается актуальным вопрос о том, кто установил мины и почему об этом не знали украинские военные. Зеленский поручил до конца февраля проверить все взрывные устройства и снять устаревшие мини с указанием в документах. Он также отметил важность гуманитарного разминирования на Донбассе.

Гибель военных на Донбассе

ГБР начало расследование в связи с гибелью трех украинских военных в Донбассе, которые подорвались на пяти минах 14 февраля.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье 425 Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения УК Украины.