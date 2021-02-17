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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Кабмин разрешил регистрировать новый автомобиль и получать номера в салоне

Кабмин разрешил регистрировать и получать номера новых транспортных средств сразу в автосалонах.

Кабмин разрешил регистрировать новый автомобиль и получать номера в салоне

Такое решение было принято на заседание правительства 17 февраля.

Отныне субъектам хозяйствования позволили участвовать в регистрации новых транспортных средств, что позволит, по желанию, покупателям новых автомобилей получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении предприятия, то есть в автосалоне.

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Глава МВД Арсен Аваков отметил, что предложенные Министерством внутренних дел изменения предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто непосредственно в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД.

Таблиця щодо правил реєстрації авто

Кроме того, Кабмин сегодня на заседании принял решение, согласно которому водительское удостоверение можно будет заказать и восстановить через приложение Дия.

Такая услуга будет предоставляться также через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

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