Кабмін дозволив реєструвати та отримувати номери нових транспортних засобів одразу в автосалонах.

Таке рішення ухвалили на засідання уряду 17 лютого.

Відтепер суб’єктам господарювання дозволили брати участь у реєстрації нових транспортних засобів, що дозволить, за бажанням, покупцям нових автомобілів отримати реєстраційні документи та номерні знаки безпосередньо у приміщенні суб’єкта господарювання, тобто у автосалоні.

Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що запропоновані Міністерством внутрішніх справ зміни надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто безпосередньо у автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центра МВС.

Таблиця щодо правил реєстрації авто

Окрім того, Кабмін сьогодні на засідання ухвалив рішення, за яким водійське посвідчення можна буде замовити та відновити через додаток Дія.

Така послуга буде надаватися також через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.