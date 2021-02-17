PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Кабмін дозволив реєструвати нове авто та отримувати номери у салоні

Кабмін дозволив реєструвати та отримувати номери нових транспортних засобів одразу в автосалонах.

Кабмін дозволив реєструвати нове авто та отримувати номери у салоні

Таке рішення ухвалили на засідання уряду 17 лютого.

Відтепер суб’єктам господарювання дозволили брати участь у реєстрації нових транспортних засобів, що дозволить, за бажанням, покупцям нових автомобілів отримати реєстраційні документи та номерні знаки безпосередньо у приміщенні суб’єкта господарювання, тобто у автосалоні.

Читайте
Субсидії, пенсії та допомога безробітним: Кабмін розширив перелік послуг ЦНАП

Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що запропоновані Міністерством внутрішніх справ зміни надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто безпосередньо у автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центра МВС.

Таблиця щодо правил реєстрації авто

Окрім того, Кабмін сьогодні на засідання ухвалив рішення, за яким водійське посвідчення можна буде замовити та відновити через додаток Дія.

Така послуга буде надаватися також через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка