Влада планує переглянути п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, першим питанням порядку денного засідання була ситуація на Донбасі, оскільки протягом останнього часу фіксують різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.

Тому спочатку заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова і голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

– Єдине, що можу сказати, є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалося п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Зараз вони будуть підійматися. Відповідним структурам і посадовим особам дана вказівка переглянути їх або, у разі необхідності, зробити в новій редакції поправки, – зазначив секретар РНБО.

Також Данілов додав, що рішення з цього питання є закритим і таємним. Він лише уточнив, що військові аналізують ситуацію, яка відбулася після 5 грудня 2019 року, і готують нове засідання РНБО.

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Про те, що РНБО розглядає пять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу, стало відомо ще наприкінці 2019 року. Пізніше затвердили один із цих сценаріїв, але його деталей не розкривали, посилаючись на закритий режим засідання.

Водночас днями міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Мінські угоди потребують модернізації. Але наразі Україна не може відмовитися від них.