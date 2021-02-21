Дата поставки вакцины от коронавируса AstraZeneca известна, но ее объявят тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту Борисполь.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Черниговской областной больнице. Он отметил, что график поставки препарата в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину.

— Вакцина в Украине поступит в ближайшее время. Дата поставки известна, но есть некоторые переменные, которые могут повлиять. Поэтому дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе, — сказал Ляшко.

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В Украине будут работать до 600 мобильных бригад медиков и 4 250 специально оборудованных кабинетов для вакцинации от коронавируса.

По словам Ляшко, первыми вакцину получат Киев и шесть областей Украины — Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская.

После ее 11-ю машинами одновременно повезут во все другие регионы. Температура хранения вакцины AstraZeneca составляет от +2 до +8°С, поэтому проблем з перевозкой не будет.

— Холодовая цепь будет соблюден: с самолета — до доставки на национальный состав, оттуда — в региональных складов, мобильных бригад и пунктов проведения прививок, — добавил врач.

В Чернигове Ляшко осмотрел региональный склад, где хранится вакцина, и пункт прививки в областной больнице.

Вакцина от Covid-19 в Украине

В Украину из Индии отправилась первая партия вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Глава Минздрава Украины Максим Степанов лично проконтролировал отгрузки первых 500 тыс. доз вещества с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Он отметил, что в Украину едет качественная вакцина.