Дата постачання вакцини від коронавірусу AstraZeneca відома, але її оголосять тоді, коли літак із нею сяде в аеропорту Бориспіль.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Чернігівській обласній лікарні. Він зазначив, що графік постачання препарату в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.

– Вакцина в Україну надійде найближчим часом. Дата поставки відома, але є деякі перемінні, які можуть вплинути. Тому дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі, – сказав Ляшко.

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В Україні працюватимуть до 600 мобільних бригад медиків та 4 250 спеціально обладнаних кабінетів для вакцинації від коронавірусу.

За словами Ляшка, першими вакцину отримають Київ та шість областей України – Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська.

Опісля її 11-ма машинами одночасно повезуть в усі інші регіони. Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8°С, тож проблем з перевезенням не буде.

– Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака – до доставки на національний склад, звідти – до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень, – додав лікар.

У Чернігові Ляшко оглянув регіональний склад, де зберігатиметься вакцина, та пункт щеплення в обласній лікарні.

Вакцина від Covid-19 в Україні

До України з Індії відправилася перша партія вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Очільник МОЗ України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Він зазначив, що до України їде якісна вакцина.