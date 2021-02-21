Дата постачання вакцини від коронавірусу AstraZeneca відома, але її оголосять тоді, коли літак із нею сяде в аеропорту Бориспіль.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Чернігівській обласній лікарні. Він зазначив, що графік постачання препарату в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.
– Вакцина в Україну надійде найближчим часом. Дата поставки відома, але є деякі перемінні, які можуть вплинути. Тому дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі, – сказав Ляшко.
В Україні працюватимуть до 600 мобільних бригад медиків та 4 250 спеціально обладнаних кабінетів для вакцинації від коронавірусу.
За словами Ляшка, першими вакцину отримають Київ та шість областей України – Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська.
Опісля її 11-ма машинами одночасно повезуть в усі інші регіони. Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8°С, тож проблем з перевезенням не буде.
– Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака – до доставки на національний склад, звідти – до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень, – додав лікар.
У Чернігові Ляшко оглянув регіональний склад, де зберігатиметься вакцина, та пункт щеплення в обласній лікарні.
Вакцина від Covid-19 в Україні
До України з Індії відправилася перша партія вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Очільник МОЗ України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Він зазначив, що до України їде якісна вакцина.