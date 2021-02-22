В Закарпатской области, в районе горы Гемба, спасатели продолжают искать туриста из Киева, который пропал еще 14 февраля. Поиски продолжаются больше неделю.

По данным ГСЧС, 21 февраля с помощью вертолета Н-225 Супер пума спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски туриста.

В ночь на 14 февраля двое мужчин во время катания на лыжах вблизи села Березники Свалявского района потеряли ориентир на склоне горы Гемба.

В тот же день около 11.30 одного из туристов было найдено спасателями.















До сих пор ищут: в Карпатах больше недели разыскивают пропавшего туриста, привлекли вертолеты / 4 фотографии

Второго туриста до сих пор ищут. В течение девяти суток поисково-спасательными группами были обследованы склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

В конце января в Закарпатской области спасатели уже проводили операцию по поиску заблудившегося человека. Турист исчез после спуска с горы Ґемба, расположенной на границе Свалявского и Межгорского районов.

Гражданин 1990 года рождения потерял ориентир, связь с ним отсутствует. На его поиски отправились 10 спасателей, заручившись тремя единицами техники.