Оружие в Украине — это уже долговременная, сложная и конфликтная тема. С одной стороны, давно установлены жесткие рамки для ее использования и применения. С другой — стрельба по тарелкам — это идиллия, а оружие все чаще фигурирует в криминальных новостях.

Оборот оружия контролируется без закона, только приказом МВД №622 и несколькими подзаконными актами. Устарелость и несовершенство этих норм создают так называемые серые зоны в профессиональной работе, где использование оружия ничем не регламентировано.

Иногда доходит до абсурда даже в олимпийском спорте. И это, не говоря уже о вопросах самообороны и самозащиты. Все это приводит к неутешительным последствиям.

Официально в Украине зарегистрировано более 900 тыс. ружей, большинство из которых — нарезные. И более 300 тыс. спецустройств — травматических и газовых пистолетов. Но это, как говорят эксперты — верхушка айсберга. Соотношение легальных стволов к “черным” составляет 1 к 5.

Чтобы навести порядок в сфере оборота оружия, в Украине активизировались дискуссии о необходимости принятия профильного закона. И если раньше все заканчивалось ничем, то теперь появилось сразу два законопроекта, каждый из которых имеет шанс быть проголосованным.

Оба законопроекта похожи на 90%. Они предлагают ряд нововведений, самое главное — новая система учета оружия.

Сторонники свободного владения пистолетами приводят статистику — преступлений, совершаемых с помощью легального зарегистрированного оружия, не так уж и много.

Для того, чтобы найти компромисс между жесткой позицией МВД и предложениями владельцев оружия, в проправительственном законопроекте заняли золотую середину — покупать пистолеты можно, но носить с собой на улице — нет.

Чтобы минимизировать риски, оба законопроекта прописаны так, что купить оружие не может любой. Будущему владельцу короткоствола должно быть не менее чем 28 лет. Обязательный опыт владения охотничьим оружием в течение пяти лет. Обязательное отсутствие судимостей, а также административных штрафов за последний год.

Еще один вопрос, который вызвал острую дискуссию во рассмотрения законопроекта — это самооборона. Она гарантирована Конституцией Украины в случае защиты своего жилья, жизни и здоровья. Но по нынешним правилам — оружие на улице должно быть зачехленным и разряженным. И это создает проблемы в случае с пистолетом.

Что такое самооборона — хорошо знает житель Киевской области Сергей Вакульчик. Четыре года назад вооруженная банда грабителей залезла к нему в дом. По стечению обстоятельств в этот момент он чистил охотничий карабин. Поэтому, когда в другой комнате закричала жена — смог быстро отреагировать.

Сергей — один из первых в Украине, кого не судили за самооборону, а наоборот — наградили. Ведь своим поступком фактически спас жизнь себе и семье. Хотя другие подобные случаи в той же местности заканчивались плачевно.

Впрочем, самооборона — это только цветочки. Настоящая битва развернулась за контроль над реестром оружия. Авторы проправительственного законопроекта говорят, что Минюст уже отказался. Поэтому, как и ранее, эту функцию хотят оставить МВД. Но сторонники альтернативного документа — категорически против.

В любом случае, специалисты успокаивают, что закон только создаст цивилизованные правила учета и пользования. А возможно, остановит хаотичный рост черного рынка оружия.

А вот что делать с уже присутствующим нелегальным оружием — вопрос открытый. На месячниках его добровольной сдачи, которые проводит МВД, приносят сотни и тысячи стволов, но это — капля в море.

Отношение МВД к закону об оружии

МВД и Нацполиция поддерживают закон об продаже гражданского огнестрельного оружия, но выступают против разрешения короткоствольного оружия.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, пока продажа оружия регулируется исключительно приказом МВД. Поэтому закон о разрешении оружия нужен, кроме короткоствольного.