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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Собирал данные о танке Оплот: в Харькове задержали агента РФ

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской разведки. Он передавал стране-агрессору данные о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ Оплот.

СБУ_агент РФ_Харків_скріншот із відео

Гражданина Украины завербовали представители Главного управления генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Россию.

Мужчина пытался привлечь к сотрудничеству представителя Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова, которое осуществляло разработку танка.

Агента РФ задержали во время получения “полного комплекта технической документации” с грифом ограничения доступа. Ему сообщили о подозрении в государственной измене. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Приговор ученому из Харькова из-за госизмены

В феврале Верховный Суд Украины подтвердил приговор ученому из Харькова из-за госизмены – 12 лет лишения свободы.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила деятельность мужчины еще летом 2017 года.

Ученый из Харькова сотрудничал с Генштабом Вооруженных сил РФ. Стране-агресору он передавал информацию о технических разработках оборонного заказа.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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