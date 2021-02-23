В Украине в 2021 году появится единый билет для разных видов транспорта — Криклий

В 2021 году в Украине появится единый цифровой билет, который можно будет использовать на разных видах транспорта.

О таких планах сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время форума Украина 30. Инфраструктура.

— Среди цифровых решений, над которыми уже работают и которые в 2021 году себя покажут и дадут результат — единый цифровой билет. Мы говорим об интермодальных пассажирских перевозках, когда единый билет можно будет использовать на разных видах транспорта. 2021-й — это год масштабирования, когда железнодорожные, автобусные, авиаперевозки и городской транспорт мы сможем объединить в единую систему, — отметил министр.

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Между тем Укрзализныця уже начала процесс цифровизации. Так, в начале января этого года компания запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, которые позволяют приобрести билеты онлайн.

Однако пассажир может не только купить проездной документ, но и узнать, на какую именно платформу прибывает поезд, получить предупреждение об опоздании и вернуть билет.