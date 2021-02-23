В Україні у 2021 році з’явиться єдиний квиток для різних видів транспорту – Криклій

У 2021 році в Україні з’явиться єдиний цифровий квиток, який можна буде використовувати на різних видах транспорту.

Про такі плани повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

– Серед цифрових рішень, над якими вже працюють і які у 2021 році себе покажуть і дадуть результат – єдиний цифровий квиток. Ми говоримо про інтермодальні пасажирські перевезення, коли єдиний квиток можна буде використовувати на різних видах транспорту. 2021-й – це рік масштабування, коли залізничні, автобусні, авіаперевезення і міський транспорт ми зможемо об’єднати в єдину систему,- зазначив міністр.

Читайте Як працює додаток Київ Цифровий та які функції у ньому є

Тим часом Укрзалізниця вже почала процес цифровізації. Так, на початку січня цього року компанія запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram, які дозволяють придбати квитки онлайн.

Однак пасажир може не лише придбати проїзний документ, але й дізнатися, на яку саме платформу прибуває потяг, отримати попередження про спізнення і повернути квиток.