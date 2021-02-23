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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Приговор Стерненко: активисты блокируют машины полиции возле суда в Одессе

Приморский суд Одессы признал виновным Сергея Стерненко по всем статьям и приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Стерненко активісти

Обновлено 12.25: Несмотря на попытки активистов заблокировать выезд из суда, автозаку со Стерненко удалось прорваться через блокады и отвезти подсудимого в СИЗО.

Активисты, которые приехали поддержать Стерненко, сейчас блокируют выходы из здания суда, чтобы не дать увезти его в СИЗО. Они жгут шины и применили взрывные пакеты.

Также возле здания Фемиды произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

По словам адвоката Стерненко, первые недели после приговора Сергея будут содержать в шестом карантинном корпусе одесского СИЗО.

Суд над Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным и приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Решение приняли по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича 24 апреля 2015.

По словам Стерненко, дело базируется только на показаниях Щербича. Также активист заявил, что его обвиняют в незаконном хранении оружия, хотя, по его словам, он добровольно отдал полиции свой стартовый пистолет в 2015 году во время обыска.

Источник: Думская

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