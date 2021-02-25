Пастка для Європи: Зеленський і Дуда обговорили протидію Північному потоку-2

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Очільники держав обговорили протидію будівництву російського газогону Північний потік-2.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президенти скоординували кроки щодо подальшого протидії, а також домовилися залучати міжнародну спільноту до блокування будівництва Північного потоку-2.

– Цей проект – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи, – заявив Зеленський.

Глава Польщі підтримав колегу і зазначив, що країнам потрібно докласти максимум зусиль, щоб не допустити завершення будівництва.

Північний потік-2

Сейм Польщі на найближчому засіданні 24-25 лютого може ухвалити резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту Північний потік-2.

За словами депутатів партії Солідарна Польща, проект газопроводу спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

12 лютого партія подала прохання до глави Сейму щодо прискореного розгляду резолюції, що закликає уряд Німеччини негайно зупинити будівництво Північного потоку-2.

Північний потік-2 – газопровід, який повинен зв’язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Проект фінансується російським Газпромом (50%) і п’ятьма європейськими компаніями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie і OMV. Вартість трубопроводу – €9,5 млрд.

Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія виступили із заявою, що Північний потік-2 – це загроза для енергетичної безпеки Європи.