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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

В Украине урегулируют работу фрилансеров: что предусматривает законопроект

В Украине возможно будет заключать трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Кабмин 24 февраля принял соответствующий законопроект, который призван урегулировать работу фрилансеров.

віддалена робота, ноут

В Минэкономики отметили, что закон регулирует трудовые отношения, в которых невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы.

В документе предлагается введение новой особой формы трудового договора, а именно с нефиксированным рабочим временем. Стороны могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. Оплата труда осуществляется только за то время, когда работа фактически выполняется.

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Работник со своей стороны получает все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде. В частности, относительно надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения с нее, выплаты заработной платы.

Также в ведомстве отметили, что этим законопроектом предусмотрена гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.

Заместитель министра по вопросам цифрового развития Игорь Дядюра сообщил, что предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников.

Удаленная работа

В ноябре 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект №4051 относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы.

Согласно проекту закона, работники смогут сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме. Также возможно будет зафиксировать гибкий график.

Источник: Кабмин

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