В Україні врегулюють роботу фрілансерів: що передбачає законопроект

В Україні можливо буде укладати трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Кабмін 24 лютого ухвалив відповідний законопроект, який покликаний врегулювати роботу фрілансерів.

У Мінекономіки зазначили, що закон врегульовує трудові відносини, у яких неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи.

У документі пропонується запровадження нової особливої форми трудового договору, а саме з нефіксованим робочим часом. Сторони можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. Оплата праці здійснюється лише за той час, коли робота фактично виконується.

Працівник зі свого боку отримує усі права та гарантії, передбачені законодавством про працю. Зокрема, щодо належного режиму роботи, часу відпочинку, порядку прийняття на роботу та звільнення з неї, виплати заробітної плати.

Також у відомстві зазначили, що цим законопроектом передбачена гарантована мінімальна кількість оплачуваних годин на місяць.

Заступник міністра з питань цифрового розвитку Ігор Дядюра повідомив, що запропонований законопроект створює зручний механізм легалізації праці фрілансерів, що сприятиме посиленню їхнього соціально-трудового захисту та збереже мобільність працівників.

Дистанційна робота

У листопаді 2020 року Верховна Рада підтримала законопроект №4051 щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи.

Згідно з проектом закону, працівники зможуть поєднувати дистанційну роботу з роботою у звичайному режимі. Також можливо буде зафіксувати гнучкий графік.