Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время с официальным визитом посетить ряд азиатских стран и США.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, сейчас продолжается работа над подготовкой большого турне.

Сейчас формируется и утверждается окончательный перечень стран, которые посетит глава государства, среди них — Китай, Южная Корея, Индонезия.

Кроме того, проводится подготовка визита Владимира Зеленского в США. По словам Игоря Жовквы, уже налажен контакт с администрацией нового президента США.

Однако пока в Офисе президента не называют даты и сроки посещения этих стран из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Визит Зеленского в США

Еще в январе 2021 года посол Украины в США Владимир Ельченко заявлял о подготовке визита Зеленского в США.

По его словам, новый президент страны Джо Байден лучше ознакомлен с ситуацией в Украине, чем его предшественник Дональд Трамп.

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