Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

По словам президента, ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

— Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США, — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Маркаровой необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

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Также, по словам Главы государства, среди основных задач нового Посла Украины в США — способствовать продолжению поддержки со стороны Соединенных Штатов внутренней трансформации нашего государства для улучшения благосостояния украинских граждан.

— Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую, — сказал президент.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма.

20 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул экс-главу Минфина Оксану Маркарову на должность нового посла в США.

По словам главы министерства, в случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают как в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ.