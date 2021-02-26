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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Стратегия деоккупации Крыма и санкции: СНБО озвучила повестку дня заседания

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.

рнбо

В частности, в закрытом режиме рассмотрят проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Кроме того, члены СНБО Украины планируют обсудить неотложные меры по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги.

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Также во время заседания обсудят применение санкций. Однако в повестке дня не указано, против кого они должны быть.

Вечером 25 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что на 26 февраля созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такое решение он объяснил необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.

Источник: СНБО

Фото: Офис президента

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