Стратегия деоккупации Крыма и санкции: СНБО озвучила повестку дня заседания

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.

В частности, в закрытом режиме рассмотрят проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Кроме того, члены СНБО Украины планируют обсудить неотложные меры по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги.

Также во время заседания обсудят применение санкций. Однако в повестке дня не указано, против кого они должны быть.

Вечером 25 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что на 26 февраля созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такое решение он объяснил необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.