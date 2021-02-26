Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

Зокрема, у закритому режимі розглянуть проект Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Крім того, члени РНБО України планують обговорити невідкладні заходи щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства, стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги.

Також під час засідання обговорять застосування санкцій. Однак у порядку денному не вказано, проти кого вони мають бути.

Ввечері 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що на 26 лютого скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Таке рішення він пояснив необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки.