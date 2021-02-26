PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Стратегія деокупації Криму та санкції: РНБО озвучила порядок денний засідання

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

рнбо

Зокрема, у закритому режимі  розглянуть проект Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Крім того, члени РНБО України планують обговорити невідкладні заходи щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства, стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги.

Читайте
РНБО ввела санкції проти 8 осіб, серед яких Медведчук і Марченко

Також під час засідання обговорять застосування санкцій. Однак у порядку денному не вказано, проти кого вони мають бути.

Ввечері 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що на 26 лютого скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Таке рішення він пояснив необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки.

Джерело: РНБО

Фото: Офіс президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка