Зеленский подписал указ о наказании за невыполнение решений СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает привлечение к ответственности виновных в невыполнении решений Совбеза.

Секретарь СНБО будет контролировать выполнение этого решения. Об этом говорится в указе №77/2021 от 26 февраля.

Решение СНБО предусматривает, что:

Кабмин будет обеспечивать соблюдение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента;

правительство будет привлекать к ответственности лиц, виновных в невыполнении этих решений.

Премьер-министр возьмет под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО, введенными в действие указами президента.

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО

Президент Владимир Зеленский увеличил численность аппарата СНБО со 190 до 237 человек.

Также, Зеленский утвердил структуру аппарата Совбеза. В новом штатном расписании указаны секретарь СНБО и руководитель аппарата со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и еще 23 службы.