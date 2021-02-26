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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Зеленський підписав указ про покарання за невиконання рішень РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає залучення до відповідальності винних у невиконанні рішень Радбезпеки.

Володимир Зеленський

Секретар РНБО контролюватиме виконання цього рішення. Про це йдеться в указі №77/2021 від 26 лютого.

Рішення РНБО передбачає, що:

  • Кабмін забезпечуватиме виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, введених в дію указами президента;
  • уряд притягуватиме до відповідальності осіб, винних у невиконанні цих рішень.
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Прем’єр-міністр повинен взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента.

Зеленський збільшив штат апарату РНБО

Президент Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО зі 190 до 237 осіб.

Також, Зеленський затвердив структуру апарату Радбезу. У новому штатному розписі вказані секретар РНБО та керівник апарату зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор та ще 23 служби.

Фото: Офіс президента

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