Зеленський підписав указ про покарання за невиконання рішень РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає залучення до відповідальності винних у невиконанні рішень Радбезпеки.
Секретар РНБО контролюватиме виконання цього рішення. Про це йдеться в указі №77/2021 від 26 лютого.
Рішення РНБО передбачає, що:
- Кабмін забезпечуватиме виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, введених в дію указами президента;
- уряд притягуватиме до відповідальності осіб, винних у невиконанні цих рішень.
Прем’єр-міністр повинен взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента.
Зеленський збільшив штат апарату РНБО
Президент Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО зі 190 до 237 осіб.
Також, Зеленський затвердив структуру апарату Радбезу. У новому штатному розписі вказані секретар РНБО та керівник апарату зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор та ще 23 служби.