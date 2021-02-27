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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Гуманітарний вантаж від ООН бойовики не пропустили на окуповану територію

Бойовики на КПВВ Щастя не пропустили на тимчасово окуповану Луганську область гуманітарний вантаж від ООН.

ООН гуманитарка

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Передбачалося на окуповану територію поставити на 11 вантажівках вантаж вагою приблизно 136 тонн. Допомога призначена для навчальних закладів, медичних установ і для соціально незахищених громадян.

Поки вирішується питання щодо повторної доставки вантажу на тимчасово окуповану територію України.

Загострення на Донбасі

27 лютого в результаті загострення в зоні проведення ООС поранення отримали 11 українських військових.

Бойовики 14  разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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