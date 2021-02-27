Гуманітарний вантаж від ООН бойовики не пропустили на окуповану територію

Бойовики на КПВВ Щастя не пропустили на тимчасово окуповану Луганську область гуманітарний вантаж від ООН.
Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.
Передбачалося на окуповану територію поставити на 11 вантажівках вантаж вагою приблизно 136 тонн. Допомога призначена для навчальних закладів, медичних установ і для соціально незахищених громадян.
Поки вирішується питання щодо повторної доставки вантажу на тимчасово окуповану територію України.
Загострення на Донбасі
27 лютого в результаті загострення в зоні проведення ООС поранення отримали 11 українських військових.
Бойовики 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.