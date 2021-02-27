Из-за действия красной зоны адаптивного карантина в Ивано-Франковской области, пассажиры Укрзализныци, которые приобрели билеты раньше, смогут доехать в регион только до 6 марта включительно.

Согласно постановлению №154 Кабмина, Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

Пассажирам, которые планировали провести отдых в горах, компания предлагает альтернативные маршруты до станций Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское.

С 26 февраля карантин в Ивано-Франковской области усилили, поскольку регион попал в красную зону.

Поэтому Укрзализныця с 26 февраля до 12 марта приостановила продажу билетов в населенные пункты Ивано-Франковской области и в обратном направлении. Вернуть ранее купленные билеты можно в течение 30 дней. Пассажирам возместят полную стоимость.

Также в регионе на период действия усиленного карантина будут закрыты все учебные заведения, а городской транспорт будет курсировать по спецпропускам.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця