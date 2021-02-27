Через дію червоної зони адаптивного карантину в Івано-Франківській області, пасажири Укрзалізниці, які придбали квитки раніше, зможуть доїхати в регіон тільки до 6 березня включно.

Згідно з постановою №154 Кабміну, Укрзалізниця з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у регіоні.

Пасажирам, які планували провести відпочинок у горах, компанія пропонує альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славське.

З 26 лютого карантин в Івано-Франківській області посилили, оскільки регіон потрапив до червоної зони.

Через це Укрзалізниця з 26 лютого до 12 березня призупинила продаж квитків до населених пунктів Івано-Франківщини та в зворотному напрямку. Повернути раніше куплені квитки можна протягом 30 днів. Пасажирам відшкодують повну вартість.

Також в регіоні на період дії посиленого карантину будуть закриті усі навчальні заклади, а міський транспорт курсуватиме за спецперепустками.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця