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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс в рамках своего визита

Президент Европейского совета Шарль Мишель 2 марта прибудет в Украину, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетит Донбасс и встретится с представителями Операции Объединенных сил.

Шарль Мішель

Об этом говорится в недельном расписании Европейского совета.

— В 13.00 состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским. В 13.10 — встреча с представителями Операции Объединенных сил.

Также 2 марта должна состояться встреча с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и организаций, оказывающих гуманитарную помощь Донбассу. По итогам дня президенты Мишель и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

Второй день визита 3 марта запланирован в Киеве и начнется со встречи президент Евросовета с представителями антикоррупционных институтов. Затем Мишель посетит центр вакцинации. Он завершит свой визит встречей с президентом Зеленским и совместной с ним пресс-конференцией.

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Прежде чем посетить Украину, 28 февраля Мишель поедет в Молдову, а 1 марта у него запланирован визит в Грузию.

Когда Макрона может приехать в Киев?

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину до конца первого полугодия. Об этом сообщил посол Республики Франция в Украине Этьен де Понсен.

Посол отметил, что в этом визите есть большая необходимость, ведь последним президентом Франции, который посещал Украину с официальным визитом, был еще Жак Ширак в 1998 году.

Фото: Depositphotos

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