Президент Євроради Шарль Мішель відвідає Донбас у межах свого візиту

Президент Європейської ради Шарль Мішель 2 березня прибуде до України, де разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідає Донбас та зустрінеться з представниками Операції Об’єднаних сил.

Про це йдеться у тижневому розкладі Європейської ради.

— О 13.00 відбудеться зустріч з президентом Володимиром Зеленським. О 13.10 – зустріч з представниками Операції Об’єднаних сил.

Також 2 березня має відбутися зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та організацій, які надають гуманітарну допомогу Донбасу. За підсумками дня президенти Мішель і Зеленський проведуть спільну прес-конференцію.

Другий день візиту 3 березня запланований у Києві і розпочнеться із зустрічі президент Євроради з представниками антикорупційних інституцій. Потім Мішель відвідає центр вакцинації. Він завершить свій візит зустріччю з президентом Зеленським та спільною з ним прес-конференцією.

Перш ніж відвідати Україну, 28 лютого Мішель поїде до Молдови, а 1 березня у нього запланований візит до Грузії.

Коли Макрон може приїхати до Києва?

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя. Про це повідомив посол Республіки Франція в Україні Етьєн де Понсен.

Посол зазначив, що у цьому візиті є велика необхідність, адже останнім президентом Франції, який відвідував Україну з офіційним візитом, був ще Жак Ширак у 1998 році.