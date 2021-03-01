Дату ВНО по математике хотят сместить на 27 мая — образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов на своей странице в Facebook сообщил, что Министерство образования и науки Украины хочет сместить дату сдачи ВНО по математике на один день.

По его словам, Минобразования планирует забрать у выпускников 11 класса день отдыха и подготовки между ВНО по английскому языку и обязательным тестом по математике.

— Предварительный тест по английскому языку состоится 25 мая. По графику следующий тест должен быть 28 мая, что давало выпускникам три полноценных дня на отдых и подготовку. Но по предложению Департамента образования и науки КГГА сейчас готовится приказ МОН о переносе тестирования по математике с 28 на 27 мая, что считаю грубым нарушением прав соискателей образования, — написал Сергей Горбачев.

Горбачев добавил, что так пренебрегать правами выпускников и вносить суматоху в процесс подготовки к ВНО недопустимо.

Регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году началась 1 февраля и продлится до 5 марта.

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Участие в ВНО бесплатное, но каждый участник может выбрать не более пяти предметов.

Больше о ВНО в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Горбачев