НАПК остановило государственное финансирование Слуги народа

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило государственное финансирование партии Слуга народа.

НАПК обнаружило неточности и нарушения в отчетах политической партии, а также признаки уголовных правонарушений из-за нарушения порядка финансирования, служебного подлога и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (в документах двух отчетных периодов).

Глава партии Слуга Народа Александр Корниенко сообщил, что они выясняют причины приостановления государственного финансирования и анализируют замечания НАПК.

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Политик уверен, что финансирование вскоре возобновят после устранения возможных нарушений в документах.

НАПК также обнаружило нарушение порядка представления финансового отчета у 11 партий:

Слуга народа;

Конгресс украинских националистов;

Движение новых сил Михаила Саакашвили;

ВО Свобода ;

Блок Вилкула Украинская перспектива;

Важен каждый;

ВАРТА;

Социал-патриотическая ассамблея славян;

Новая демократия;

Гражданская сила;

Команда Андрея Балоги.

Относительно руководителей этих партий направили административные протоколы в суд.

Финансирование Слуги народа

В конце февраля в сети появилась информация о том, что каждый месяц от политической партии Слуга народа на банковский счет американских лоббистов Finsbury Glover Hering перечисляют $50 тыс. За это компания должна предоставлять стратегическое консультирование и поддержку, в частности Слуге народа, чтобы наладить отношения Украины с США и странами ЕС.

Глава Слуги народа Александр Корниенко заявил, что партия напрямую не нанимала лоббистов. По его словам, этот контракт подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов от Слуги народа. Однако в Слуге народа не смогли объяснить, кто ежемесячно платит эту сумму.

Источник: НАПК