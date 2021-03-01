НАЗК зупинило державне фінансування Слуги народу

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило державне фінансування партії Слуга народу.

НАЗК виявило неточності та порушення у звітах політичної партії, а також ознаки кримінальних правопорушень через порушення порядку фінансування, службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (у документах двох звітних періодів).

Глава партії Слуга Народу Олександр Корнієнко повідомив, що вони з’ясовують причини призупинення державного фінансування та аналізують зауваження НАЗК.

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Політик впевнений, що фінансування незабаром відновлять після усунення можливих порушень у документах.

НАЗК також виявило порушення порядку подання фінансового звіту у 11 партій:

Рух нових сил Михайла Саакашвілі;

ВО Свобода;

Слуга народу;

Блок Вілкула Українська перспектива;

Важливий кожен;

ВАРТА;

Соціал-патріотична асамблея слов’ян;

Нова демократія;

Громадянська сила;

Команда Андрія Балоги;

Конгрес українських націоналістів.

Щодо керівників цих партій направили адміністративні протоколи до суду.

Фінансування Слуги Народу

Наприкінці лютого у мережі з’явилася інформація про те, що кожен місяць від політичної партії Слуга народу на банківський рахунок американських лобістів Finsbury Glover Hering перераховують $50 тис. За це компанія повинна надавати стратегічне консультування та підтримку, зокрема Слузі народу, щоб налагодити відносини України зі США та країнами ЄС.

Голова Слуги народу Олександр Корнієнко заявив, що партія безпосередньо не наймала лобістів. За його словами, цей контракт підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від Слуги народу. Проте у Слузі народу не змогли пояснити, хто щомісячно сплачує цю суму.

Джерело: НАЗК