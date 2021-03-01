СБУ відкрила майже 23 тис. справ за злочини проти України

СБУ відкрила понад 22,7 тис. справ за вчинення злочинів проти національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність, а також тероризм під час анексії Криму та окупації Донбасу.

Спецслужба понад сім років задокументовує протиправні дії Росії. Багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії.

СБУ повідомила про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких росіяни.

Тим часом речник Міноборони Марія Сальник під час брифінгу повідомила, що Російська Федерація перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів. Вони озброєні комплексами різного калібру.

За інформацією Головного управління розвідки, російське військове командування продовжує підтримку боєздатності оперативного угруповання окупаційних військ.

Зеленський увів у дію санкції щодо Захарченка та Якименка

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції щодо 10 екс-силовиків, які зрадили батьківщині.

Зокрема, до списку потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-очільник СБУ Олександр Якименко.

Їх позбавили всіх звань та застосували максимально можливі санкції, передбачені українським законодавством.