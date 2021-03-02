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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Минздрав разрешил делать прививки остатками Covid-вакцины — кто их получит

Министр здравоохранения Максим Степанов внес изменения в дорожную карту вакцинации в Украине и разрешил делать прививки остатками вакцины.

вакцинація від коронавірусу

По словам главы Минздрава, остатками от вакцины могут делать прививки лидеры мнений, деятели культуры, спортсмены, лидеры религиозной общины.

— Дело в том, что вакцина поставляется в многодозовых флаконах на 10 прививок. После вскрытия флакона его содержимое надо использовать за шесть часов. Поэтому для рационального использования вакцин по моему решению круг лиц, которые могут вакцинироваться, был значительно расширен, — объяснил министр во время брифинга.

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Также Максим Степанов добавил, что не всегда в больнице на первом этапе есть количество медиков, которые вакцинируются, кратное 10. Поэтому остаются дозы вакцины, которые могут быть использованы для других граждан.

Накануне Максим Степанов также объяснил, почему не все медики вакцинируются от Covid-19. По его словам, от прививки отказываются те, кто уже переболел и получил иммунитет.

Кроме того, в мире рекомендуют делать прививки через шесть месяцев после того, как человек переболел Covid-19.

Фото: КГГА

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