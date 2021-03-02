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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Глава Евросовета назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине.

шарль мішель

Во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на КПВВ Счастье на Донбассе он отметил, что Украине нужно много сделать именно для судебной реформы и борьбы с коррупцией.

— Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая будет уважать правовластие, бороться за лучшие интересы и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений. Это главные условия, которые обеспечивают то, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наибольшее значение, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине, — сказал он.

Также Шарль Мишель добавил, что Украина отдана борьбе с коррупцией. Поэтому Европейский Союз поддерживает судебную реформу и готов в дальнейшем оказывать финансовую и консультационную поддержку на этом пути.

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Накануне Владимир Зеленский анонсировал реформу правосудия. Среди прочего, она предусматривает создание суда присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе.

Кроме того, президент анонсировал создание суда в смартфоне, благодаря чему большинство бюрократических процедур должны перейти в онлайн.

Фото: Depositphotos

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