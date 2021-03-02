Глава Евросовета назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине.

Во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на КПВВ Счастье на Донбассе он отметил, что Украине нужно много сделать именно для судебной реформы и борьбы с коррупцией.

— Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая будет уважать правовластие, бороться за лучшие интересы и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений. Это главные условия, которые обеспечивают то, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наибольшее значение, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине, — сказал он.

Также Шарль Мишель добавил, что Украина отдана борьбе с коррупцией. Поэтому Европейский Союз поддерживает судебную реформу и готов в дальнейшем оказывать финансовую и консультационную поддержку на этом пути.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал реформу правосудия. Среди прочего, она предусматривает создание суда присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе.

Кроме того, президент анонсировал создание суда в смартфоне, благодаря чему большинство бюрократических процедур должны перейти в онлайн.