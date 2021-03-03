Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней для промежуточных выборов народных депутатов Украины 28 марта 2021 года.

В этот день состоится голосование по одномандатным избирательным округам №50 и №87.

Бюллетени будут светло-фиолетового цвета, размером 200х400 мм. Текст будут печатать государственным языком только с одной стороны.

Бюллетени будут иметь двухцветный водяной знак и защитные волокна с графическими антисканерными элементами.

Защитные краски бюллетеня под действием ультрафиолетового облучения будут иметь флуоресценцию, а антисканерные элементы – терять окраску под воздействием температуры.

Номер избирательного участка выполнят высокой печатью с применением защитной краски, которая будет проявляться на обороте избирательного бюллетеня.

Также ЦИК определила необходимое количество бюллетеней для обычного и специального избирательного участка.

За изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии-изготовителе будет следить контрольная комиссия. В ее состав вошли представители политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в аппарате Верховной Рады Украины IX созыва.

За изготовлением бюллетеней будут следить:

Сиклицкий Борис (Европейская Солидарность),

Петрушко Сергей (Всеукраинское объединение Батькивщина),

Швыгин Игорь (Оппозиционная платформа – За жизнь),

Кострийчук Сергей (Слуга народа),

Харченко Наталья (Голос).

Выборы мэра Харькова

Верховная Рада Украины не успеет назначить выборы мэра Харькова в марте. Скорее всего, мэра Харькова будут выбирать осенью.

Месяц назад Верховная Рада получила письмо от секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра, с просьбой назначить выборы.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес умер 17 февраля от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.