Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней для промежуточных выборов народных депутатов Украины 28 марта 2021 года.
В этот день состоится голосование по одномандатным избирательным округам №50 и №87.
Бюллетени будут светло-фиолетового цвета, размером 200х400 мм. Текст будут печатать государственным языком только с одной стороны.
Бюллетени будут иметь двухцветный водяной знак и защитные волокна с графическими антисканерными элементами.
Защитные краски бюллетеня под действием ультрафиолетового облучения будут иметь флуоресценцию, а антисканерные элементы – терять окраску под воздействием температуры.
Номер избирательного участка выполнят высокой печатью с применением защитной краски, которая будет проявляться на обороте избирательного бюллетеня.
Также ЦИК определила необходимое количество бюллетеней для обычного и специального избирательного участка.
За изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии-изготовителе будет следить контрольная комиссия. В ее состав вошли представители политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в аппарате Верховной Рады Украины IX созыва.
За изготовлением бюллетеней будут следить:
- Сиклицкий Борис (Европейская Солидарность),
- Петрушко Сергей (Всеукраинское объединение Батькивщина),
- Швыгин Игорь (Оппозиционная платформа – За жизнь),
- Кострийчук Сергей (Слуга народа),
- Харченко Наталья (Голос).
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