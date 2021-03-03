Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів для проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року.

Цього дня відбудеться голосування в одномандатних виборчих округах №50 та №87.

Бюлетені будуть світло-фіолетового кольору, розміром 200х400 мм. Текст друкуватимуть державною мовою лише з одного боку.

Бюлетені матимуть двотоновий водяний знак та захисні волокна з графічними антисканерними елементами.

Захисні фарби бюлетеню під дією ультрафіолетового опромінювання матимуть флуоресценцію, а антисканерні елементи втрачатимуть забарвлення внаслідок термовпливу.

Номер виборчої дільниці виконають високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявлятиметься на звороті виборчого бюлетеня.

Також ЦВК визначила необхідну кількість бюлетенів для звичайної та спеціальної виборчих дільниць.

За виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі стежитиме контрольна комісія. До її складу увійшли представники політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в апараті Верховної Ради України IX скликання.

За виготовленням бюлетенів стежитимуть:

Сікліцький Борис (Європейська Солідарність),

Петрушко Сергій (Всеукраїнське об’єднання Батьківщина),

Швигін Ігор (Опозиційна платформа – За життя),

Кострійчук Сергій (Слуга народу),

Харченко Наталія (Голос).

Вибори мера Харкова

Верховна Рада України не встигне призначити вибори мера Харкова в березні. Скоріше за все, міського голову Харкова обиратимуть восени.

Місяць тому Верховна Рада отримала лист від секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, який зараз виконує обов’язки мера, з проханням призначити вибори.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 лютого від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.