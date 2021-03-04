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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Количество вакцинаций в Украине увеличится в десятки раз — Ляшко

Количество прививок в Украине за сутки возрастет в десятки раз. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в комментарии Фактам ICTV.

Ляшко

По информации Ляшко, это произойдет, как только в Украине приземлится самолет с новой партией вакцины.

— Значительно увеличится количество мобильных бригад и пунктов прививок. Мощность вакцинации в сутки возрастет в десятки раз.

По поводу опасений украинцев вакцинироваться Ляшко ответил, что это вполне нормальный процесс, который наблюдается во многих странах. Например, в США, Израиле и Великобритании, где провели наибольшее количество прививок, также было поэтапное расширение и увеличение вакцинаций.

— Если сравнить, мы сейчас вышли на две тыс. вакцинаций в сутки. Австралия, к примеру, уже более двух недель вакцинирует по одной тысяче человек в день.

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Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Первым прививку получил врач в Черкасской области.

По состоянию на утро 3 марта в Украине привили 6 888 человек, за последние сутки инъекции сделали 1 983 гражданам.

Пока больше людей вакцинировали в Донецкой области. Как проходит вакцинация в Украине читайте на Фактах ICTV.

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