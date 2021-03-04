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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Кількість вакцинацій в Україні зросте в десятки разів – Ляшко

Кількість щеплень в Україні за добу зросте в десятки разів. Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів у коментарі Фактам ICTV.

Ляшко

За інформацією Ляшка, це відбудеться, щойно в Україні приземлиться літак з новою партією вакцини.

– Значно збільшиться кількість мобільних бригад і пунктів щеплень. Потужність вакцинації за добу зросте у десятки разів.

Щодо побоювань українців вакцинуватися Ляшко відповів, що це цілком нормальний процес, який спостерігається у багатьох країнах. Наприклад, у США, Ізраїлі та Великій Британії, де провели найбільшу кількість щеплень, також було поетапне розширення і збільшення вакцинацій.

– Якщо порівняти, ми зараз вийшли на дві тис. вакцинацій за добу. Австралія, до прикладу, уже понад два тижні вакцинує по одній тисячі людей на день.

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Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар у Черкаській області.

Станом на ранок 3 березня в Україні вакцинувалося 6 888 осіб, за останню добу щеплення зробили 1 983 особам. 

Наразі найбільше людей прищепили у Донецькій області. Як проходить вакцинація в Україні читайте на Фактах ICTV.

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