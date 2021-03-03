По состоянию на 3 марта 2021 года в 12 областях Украины превышены показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса.
Согласно данным Минздрава, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, где превышен уровень госпитализаций и коэффициент выявления случаев, попали в красную карантинную зону.
Еще девять регионов, Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области, находятся в оранжевой зоне.
Остальные области пока отнесли к желтой зоне.
Карантин в Украине
С 24 февраля 2021 года в Украине снова действует модель адаптивного карантина.
В зависимости от эпидситуации области относят к красной, оранжевой, желтой и зеленой карантинным зонам.
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