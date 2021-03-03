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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Показатели распространения Covid-19 превышены в 12 областях Украины — Минздрав

По состоянию на 3 марта 2021 года в 12 областях Украины превышены показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса.

коронавірус в україні

Согласно данным Минздрава, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, где превышен уровень госпитализаций и коэффициент выявления случаев, попали в красную карантинную зону.

Еще девять регионов, Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области, находятся в оранжевой зоне.

Остальные области пока отнесли к желтой зоне.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине снова действует модель адаптивного карантина.

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В зависимости от эпидситуации области относят к красной, оранжевой, желтой и зеленой карантинным зонам.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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