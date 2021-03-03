Со среды, 3 марта 2021 года, Житомирская область находится в красной карантинной зоне.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 1 марта.

С 00.00 3 марта на территории региона начинают действовать ограничения, предусмотренные для красной зоны карантина.

Меры ввели из-за ухудшения эпидситуации в регионе.

До этого красную зону ввели в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года на территории Украины действует адаптивный карантин.

Эта модель позволяет усиливать ограничения в тех регионах, где резко ухудшается ситуация с коронавирусом. Области делят на четыре зоны по цветам: зеленая, желтая, оранжевая и красная.

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Источник: Олег Немчинов