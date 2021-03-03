PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Показники поширення Covid-19 перевищені у 12 областях України – МОЗ

Станом на 3 березня 2021 року у 12 областях України перевищено показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу.

коронавірус в україні

Згідно з даними МОЗ, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де перевищено рівень госпіталізацій та коефіцієнт виявлення випадків, потрапили до червоної карантинної зони.

Ще дев’ять регіонів, Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області, перебувають у  помаранчевій зоні.

Решту областей поки віднесли до жовтої зони.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні знову діє модель адаптивного карантину.

зони карантину 3 березня

Читайте
Укрзалізниця призупиняє висадку і посадку пасажирів у двох областях - дата

Залежно від епідситуації області відносять до червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон.

Детальніше про карантин в Україні читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка