Станом на 3 березня 2021 року у 12 областях України перевищено показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу.

Згідно з даними МОЗ, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де перевищено рівень госпіталізацій та коефіцієнт виявлення випадків, потрапили до червоної карантинної зони.

Ще дев’ять регіонів, Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області, перебувають у помаранчевій зоні.

Решту областей поки віднесли до жовтої зони.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні знову діє модель адаптивного карантину.

Залежно від епідситуації області відносять до червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон.

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