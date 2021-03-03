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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У Житомирській області запровадили червону зону карантину: що забороняється

З середи, 3 березня 2021 року, Житомирська область перебуває у червоній карантинній зоні.

Карантин

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 березня.

З 00.00 3 березня на території регіону розпочинають діяти обмеження, передбачені для червоної зони карантину.

Заходи запровадили через погіршення епідситуації у регіоні.

До цього червону зону запроваджували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

адаптивний карантин - червоний рівень

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Адаптивний карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року на території України діє адаптивний карантин.

Ця модель дозволяє посилювати обмеження у тих регіонах, де різко погіршується ситуація з коронавірусом. Області ділять на чотири зони за кольорами: зелена, жовта, помаранчева та червона.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олег Немчінов

Фото: Dreamstime

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