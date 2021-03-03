З середи, 3 березня 2021 року, Житомирська область перебуває у червоній карантинній зоні.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 березня.
З 00.00 3 березня на території регіону розпочинають діяти обмеження, передбачені для червоної зони карантину.
Заходи запровадили через погіршення епідситуації у регіоні.
До цього червону зону запроваджували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Адаптивний карантин в Україні
З 24 лютого 2021 року на території України діє адаптивний карантин.
Ця модель дозволяє посилювати обмеження у тих регіонах, де різко погіршується ситуація з коронавірусом. Області ділять на чотири зони за кольорами: зелена, жовта, помаранчева та червона.
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Джерело: Олег Немчінов