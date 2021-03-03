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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

За три дні 100 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію

100 тис. українців записалися у лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив очільник Міністерства  цифрової трансформації Михайло Федоров.

вакцинація від коронавірусу

87 тис. осіб подали заявку на щеплення через додаток Дія, 9,9 тис. – за допомогою його інтернет-версії. Ще 2,8 тис. охочих записалися у чергу за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров’я.

Можливість запису на вакцинацію діє з 1 березня. Це стало розробкою МОЗ та Міністерства цифрової трансформації, яке забезпечило технічну частину проекту.

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Вакцинація в Україні

Станом на 3 березня в Україні вакцинувалися 6 888 осіб, за останню добу щеплення від коронавірусу отримали ще 1 983 людини.

Лідером за кількістю вакцинацій наразі є Донецька область – там прищепили уже 620 осіб. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Федоров

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