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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

10 грн за адреналін: у Луцьку помітили маршрутку з дірою в підлозі

У місті Луцьку у Волинській області 4 березня курсувала маршрутка з пробитим дном біля входу.

10 грн за адреналін: у Луцьку помітили маршрутку з дірою в підлозі

Відповідне відео в одній з груп в соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Романов.

– Екстремальний маршрут №9. За адреналін варто і по 10 грн платити, – дописав Віктор у пості.

У коментарях люди обурилися тому, що, попри серйозне поламання, громадський транспорт все одно курсував за звичним маршрутом у місті. Місцеві жителі відзначають, що поїздка на такій маршрутці може обернутися трагедією.

Перевізник, який обслуговує цей маршрут, незабаром зізнався, що знав про цю проблему. Однак зараз транспорт уже не їздить містом. В управлінні транспорту Луцької міської ради відзначили, що в інциденті винен водій, оскільки він повинен був зійти з рейсу за наявності пошкоджень транспорту.

Транспорт у Харкові

У Харкові місцевим жителям доводиться користуватися громадським транспортом, який часто потребує ремонту. Маршрутки може заливати дощем, а деякі з них навіть спалахують. Своєю чергою водії транспорту нерідко байдужі до цих проблем, іноді навіть грубіянять пасажирам. Нерідко від них можна почути фрази на кшталт не подобається – не користуйтеся.

Також в Харкові часто відбуваються справжні війни за можливість заробляти гроші на перевезенні пасажирів. Конкурентів, які більш відповідально ставляться до своєї роботи, виживають за допомогою тітушок. В Укртрансбезопасності на такий стан справ закривають очі. У Слобожанському міжрегіональному управлінні не змогли відповісти, коли в останній раз перевіряли стан громадського транспорту Харкова.

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