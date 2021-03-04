Через санкції США існує ймовірність, що російський газопровід Північний потік-2 не вийде добудувати.

Таку тезу озвучив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв.

– Шанс є, і він досить великий. Я вважаю, що санкції, які були запроваджені американським урядом, ефективно працюють. Ми бачимо, як компанії одна за одною виходять з цього проекту, – зазначив Андрій Коболєв.

За його словами, проект газопроводу нині є токсичним, і завдає шкоди приватним компаніям, негативу від нього більше, ніж позитиву.

Водночас варто не забувати про принципову позицію уряду Німеччини, який продовжує підтримувати Північний потік-2.

Санкції проти Північного потоку-2

У США погрожують новими санкціями проти проекту Північний потік-2.

Про їхнє запровадження країна може оголосити вже у травні 2021 року.

Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радіо НВ

Фото: Нафтогаз