Через санкції США існує ймовірність, що російський газопровід Північний потік-2 не вийде добудувати.
Таку тезу озвучив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв.
– Шанс є, і він досить великий. Я вважаю, що санкції, які були запроваджені американським урядом, ефективно працюють. Ми бачимо, як компанії одна за одною виходять з цього проекту, – зазначив Андрій Коболєв.
За його словами, проект газопроводу нині є токсичним, і завдає шкоди приватним компаніям, негативу від нього більше, ніж позитиву.
Водночас варто не забувати про принципову позицію уряду Німеччини, який продовжує підтримувати Північний потік-2.
Санкції проти Північного потоку-2
У США погрожують новими санкціями проти проекту Північний потік-2.
Про їхнє запровадження країна може оголосити вже у травні 2021 року.
Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Радіо НВ
Фото: Нафтогаз